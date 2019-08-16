Ванек покинул футбольный клуб "Уфа"

ТАСС, 16 августа. Футбольный клуб "Уфа" и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 29-летнего футболиста был рассчитан до 30 июня 2020 года. Клуб поблагодарил Ванека за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ванек выступал за "Уфу" с лета 2016 года. Он провел 53 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив в них восемь мячей и сделав три результативные передачи. Также он выступал за чешские клубы "Славия" (Прага), "Глучин" и "Яблонец" и турецкий "Кайсериспор". Вместе с "Викторией" Ванек дважды стал чемпионом Чехии (2015, 2016).

В составе сборной Чехии Ванек провел восемь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.