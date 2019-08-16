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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Симонова завоевала бронзу в плавании на 100 м брассом на этапе КМ в Сингапуре

Победила Алия Аткинсон из Ямайки

ТАСС, 16 августа. Россиянка Виталина Симонова стала третьей в заплыве на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

Россиянка показала результат 1 минуту 9,33 секунды. Победу одержала представительница Ямайки Алия Аткинсон (1.07,35), серебро досталось американке Брейе Ларссон (1.07,55).

Ранее в пятницу Симонова завоевала бронзу на дистанции 400 м комплексом, преодолев дистанцию за 4 минуты 52,49 секунды. Первое место заняла венгерка Катинка Хоссу (4.39,76), второй стала ее соотечественница Жужанна Якабош (4.45,28)

26-летняя Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Ранее на этапе Кубка мира в Сингапуре она стала первой на дистанции 200 м брассом.

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.

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