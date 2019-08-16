Логинов не подписывает контракт с СБР, чтобы не нарушить обещание спонсору

На прошлой неделе исполнительный директор СБР Сергей Голиков провел встречу с мужской сборной страны, на которой Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трехкратный чемпион мира Александр Логинов не соглашается на предложенные Союзом биатлонистов России (СБР) условия контракта, поскольку они нарушают обещания, которые спортсмен дал своим спонсорам, помогавшим ему во время дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

"Я знаю позицию Александра: у него есть определенные обязательства перед спонсорами, которые помогали ему во время дисквалификации, и, будучи человеком слова, он выполняет данное им обещание. В этой ситуации я не понимаю другого: почему нельзя было всем вместе собраться и договориться? Ситуация элементарная, можно же было пригласить в СБР его спонсоров, чтобы сесть за одним столом и все обсудить", - сказал Васильев.

"Конфликтная ситуация сложилась на ровном месте, и сейчас она может зайти в тупик по причине отсутствия попытки поговорить со спортсменами напрямую, а не через прессу. На самом деле, никакой проблемы не существует, разрешаются и более сложные ситуации. Думаю, что с ребятами надо встретиться президенту СБР [Владимиру Драчеву], поговорить один на один с Логиновым", - добавил он.

Собеседник агентства считает, что вопрос контрактов с биатлонистами можно было решить, не создавая общественного резонанса. "Теперь же из-за рядового вопроса приходится держать всю страну в напряжении. Такие ситуации должны обсуждаться внутри структуры, доводить до такого недопустимо", - заметил он.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 году спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации за использование запрещенного препарата эритропоэтин.