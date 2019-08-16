Минспорт Краснодарского края предложил РФС провести матчи сборных России в Сочи

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство спорта Краснодарского края направило в Российский футбольный союз предложения о проведении на стадионе "Фишт" в Сочи матчей национальных футбольных сборных. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

На стадионе "Фишт" проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной для клуба Российской премьер-лиги "Сочи". Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.

"Безусловно, мы заинтересованы в проведении матчей сборной России в Сочи. Развитая инфраструктура не раз доказала, что Сочи является идеальным местом для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, - сказал Марков. - Кроме того, Сочи - популярный круглогодичный курорт, что гарантирует постоянный приток туристов, а значит и полные трибуны стадиона. Мы уже направили свои предложения о проведении на стадионе "Фишт" матчей национальных команд России по футболу в Российский футбольный союз, но окончательное решение остается за РФС".

Оставшиеся домашние матчи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года основная сборная России проведет в Калининграде (9 сентября против команды Казахстана), Москве (10 октября против сборной Шотландии) и Санкт-Петербурге (16 ноября против бельгийцев). Молодежная сборная России ближайшие домашние матчи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года проведет в Саранске (6 сентября против сборной Сербии) и Екатеринбурге (11 октября против команды Польши).