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Финалы футбольных еврокубков

"Фишт" в перспективе будет претендовать на проведение финалов футбольных еврокубков

Вместимость арены составляет 44 287 человек
Стадион "Фишт" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Стадион "Фишт"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство спорта Краснодарского края рассчитывает, что Российский футбольный союз будет предлагать стадион "Фишт" для проведения финалов еврокубков. Об этом ТАСС в пятницу сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

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На стадионе "Фишт" проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной для клуба Российской премьер-лиги "Сочи". Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.

"Горизонты планирования мероприятий под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций составляют два-три года. На этот период планы сверстаны, наши стадионы не задействованы. Но мы рассчитываем, что наша заявка будет учтена в дальнейшем и РФС будет предлагать наши стадионы для проведения финалов еврокубков", - сказал Марков.

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