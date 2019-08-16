Теннисистка Кузнецова возобновила сотрудничество с тренером Мартинесом

34-летняя Кузнецова обратилась за помощью к Мартинесу с момента начала подготовки к североамериканским турнирам на хардовом покрытии. Кузнецова сотрудничала с испанским специалистом с 2012 по 2018 годы.

ТАСС, 16 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова возобновила сотрудничество со своим бывшим тренером испанцем Карлосом Мартинесом, который сейчас работает с другой российской теннисисткой - Дарьей Касаткиной. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Когда я попросила Мартинеса помочь мне, он только начинал работать с Касаткиной, - заявила Кузнецова. - Я сказала ему, что не хочу прерывать ее тренировочный процесс, потому что осознаю, что Касаткина сейчас нуждается в нем, так как у нее большие перспективы и высокий потенциал. Он ответил, что поможет мне, предоставив возможность заниматься со специалистами из своей академии. Я не постоянно нуждаюсь в нем, и более чем рада той помощи, которую он мне оказывает сейчас".

"Я поговорила с Касаткиной и предложила ей помощь в любой ситуации, когда она в ней будет нуждаться. Надеюсь, Мартинес сможет уделять мне время, когда он будет не занят тренировками с Касаткиной", - добавила Кузнецова.

В пятницу Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати (штат Огайо, США), где сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. На данный момент спортсменка занимает 153-е место в мировом рейтинге, на ее счету 18 побед на турнирах WTA. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытом чемпионате США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017).

22-летняя Касаткина занимает 41-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула на турнирах WTA. Высшим достижением Касаткиной на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018). Касаткина является первой ракеткой России в женском рейтинге.