Путин поручил уделять внимание развитию спорткомплексов в РФ не только по линии Минспорта

АНАПА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ и отдельные ведомства должны уделять внимание развитию в стране спортивных комплексов по разным видам спорта. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Волей град" в Анапе.

"Нужно уделять внимание, конечно, подобным проектам - ведомствам прошу, правительство такой сигнал прошу тоже направить, чтобы не только по линии Минспорта, но и там, где возможно, поддержать частные инициативы. Это нужно делать для того, чтобы развивать нам физическую культуру и спорт", - подчеркнул глава государства.

Путин назвал эту задачу важной для здоровья нации и решения ключевых вопросов, таких как увеличение продолжительности жизни в стране, а также для достижения высот в сфере профессионального спорта и для организации крупных мероприятий в этой сфере подобных олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу. "Чтобы по другим видам спорта мы были на самых заметных, значимых рубежах и радовали наших болельщиков", - отметил глава государства.

По словам президента, совещание проходит в спортивном комплексе в Анапе по приглашению секретаря Совбеза Николая Патрушева. Глава государства отметил, что здесь создан очень хороший волейбольный комплекс, как и аналогичный объект в Сочи.

В заседании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава администрации президента Антон Вайно.