Российские боксеры проведут совместный сбор с кубинцами перед чемпионатом мира

Чемпионат мира по боксу состоится с 8 по 21 сентября. Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, 488 боксеров из 91 страны выступят на турнире.

ТАСС, 16 августа. Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов сообщил, что команда проведет совместный сбор с кубинскими боксерами в Златоусте (Челябинская область) перед чемпионатом мира в Екатеринбурге. Слова Фархутдинова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Заключительный этап подготовки проведем в Златоусте, - сообщил Фархутдинов. - К нам приедут сборные Японии, Кубы, Китая и Швеции, проведем совместный сбор. Многие известные спортсмены и тренеры подключаются к нашей работе - олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский, Александр Лебзяк, Шамиль Сабиров, а также Николай Дмитриевич Хромов и Зубер Гаджиевич Джафаров. Погодные условия в Златоусте нормальные, один часовой пояс с Екатеринбургом, 5 сентября выедем на место проведения чемпионата".

"Сейчас идет сбор по функциональной подготовке в среднегорье в Кисловодске, - рассказал Фархутдинов. - Проводим много круговых тренировок, кроссовой работы, занятий в тренажерном зале. На фоне усталости спортсмены проведут спарринги, и 18 августа мы определим состав национальной команды для участия в чемпионате мира в Екатеринбурге. Все условия для подготовки у нас есть, спасибо Умару Назаровичу Кремлеву (генеральный секретарь Федерации бокса России - прим. ТАСС), будем стараться завоевать для нашей родной страны как можно больше золотых медалей".

На прошлом чемпионате мира, который прошел в немецком Гамбурге в 2017 году, россияне сумели завоевать одну серебряную (Евгений Тищенко в весовой категории до 91 кг) и одну бронзовую медали (Тамир Галанов в весовой категории до 52 кг). Сборная Кубы является самой титулованной командой на мужских чемпионатах мира, в ее активе 76 золотых, 34 серебряные и 25 бронзовых наград.