Прохоров продал клуб НБА "Бруклин" канадскому бизнесмену Цаю

В прошлом году канадский бизнесмен приобрел 49% акций клуба за $1 млрд, в августе он выкупил у 54-летнего Прохорова оставшуюся долю (51%) за $1,35 млрд согласно заключенному при прошлогодней покупке соглашению (Цай закрепил за собой право выкупа 51% акций клуба за $1,35 млрд до сезона-2021/22). В межсезонье "Бруклин" усилил состав чемпионами НБА, которые пребывали в статусе свободных агентов - Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

Сделка будет завершена к концу сентября, так как необходимо получить ее одобрение со стороны руководства лиги. Действующий менеджмент клуба продолжит работу при новом руководителе.

Таким образом, по данным New York Times, общая сумма сделки составила $2,35 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии. Ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Каролина", а Тильман Фертитта - клуб НБА "Хьюстон".

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался "Нью-Джерси Нетс". В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем "Бруклина".

55-летний Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Состояние канадского предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.

Достижения "Бруклина"

Высшим достижением "Бруклина" при Прохорове стал выход в полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА в сезоне-2013/14, "Бруклин" уступил в серии "Майами (1-4). Трижды "Бруклин" вылетал из плей-офф НБА на стадии первого раунда.

До сезона-2012/13 "Бруклин" выступал под названием "Нью-Джерси". Клуб дважды одерживал победы в конференции (2002, 2003). но оба раза уступил в финале плей-офф: в 2002 году 0-4 в серии с "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2003 году 2-4 в серии с "Сан-Антонио".