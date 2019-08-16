Прохоров продал клуб НБА "Бруклин" канадскому бизнесмену Цаю

ТАСС, 16 августа. Российский бизнесмен Михаил Прохоров заключил соглашение о продаже клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" канадскому бизнесмену Джозефу Цаю. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Сделка будет завершена к концу сентября, так как необходимо получить ее одобрение со стороны руководства лиги. Действующий менеджмент клуба продолжит работу при новом руководителе.
В прошлом году канадский бизнесмен приобрел 49% акций клуба за $1 млрд, в августе он выкупил у 54-летнего Прохорова оставшуюся долю (51%) за $1,35 млрд согласно заключенному при прошлогодней покупке соглашению (Цай закрепил за собой право выкупа 51% акций клуба за $1,35 млрд до сезона-2021/22). В межсезонье "Бруклин" усилил состав чемпионами НБА, которые пребывали в статусе свободных агентов - Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.
Таким образом, по данным New York Times, общая сумма сделки составила $2,35 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии. Ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Каролина", а Тильман Фертитта - клуб НБА "Хьюстон".
Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался "Нью-Джерси Нетс". В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем "Бруклина".
55-летний Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Состояние канадского предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.
Достижения "Бруклина"
Высшим достижением "Бруклина" при Прохорове стал выход в полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА в сезоне-2013/14, "Бруклин" уступил в серии "Майами (1-4). Трижды "Бруклин" вылетал из плей-офф НБА на стадии первого раунда.
До сезона-2012/13 "Бруклин" выступал под названием "Нью-Джерси". Клуб дважды одерживал победы в конференции (2002, 2003). но оба раза уступил в финале плей-офф: в 2002 году 0-4 в серии с "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2003 году 2-4 в серии с "Сан-Антонио".