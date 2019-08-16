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Александр Емельяненко занимается получением американской визы

В настоящий момент у бойца на руках есть контракт от американской организации кулачных боев Bare Knuckle FC

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко занимается вопросом получения американской визы для выступлений на территории США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В настоящий момент у спортсмена на руках есть контракт от американской организации кулачных боев Bare Knuckle FC. Емельяненко пока не подписал документ.

"Александр занимается вопросом оформления документов для получения американской визы", - сказал собеседник агентства.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья. Спортсмены выступают в Bare Knuckle FC без перчаток, их руки защищены специальными бинтами.

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