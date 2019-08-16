IWF отстранила еще семерых российских штангистов на основе данных московской лаборатории

IWF временно отстранила Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину и Юлию Коновалову. Все спортсмены отстранены начиная с 16 августа 2019 года. Ни один из этих штангистов не был включен в расширенные составы сборной России на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Таиланде с 18 по 27 сентября.

13 августа Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила об отстранении российских тяжелоатлетов Руслана Албегова, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тимы Туриевой, они также подверглись наказанию на основе данных московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Лапиков является серебряным призером чемпионатов мира 2006 и 2009 годов, бронзовым призером чемпионата Европы 2007 года, Могушков - серебряным призером чемпионата Европы 2015 года, Малигов - чемпионом Европы 2017 года и серебряным призером европейского первенства 2014 года, Абуев - бронзовым призером Универсиады 2013 года в Казани, Шейко - серебряным призером чемпионатов Европы 2012 и 2013 годов, Евстюхина - трехкратной чемпионкой мира (2011, 2013, 2014), серебряным (2006) и бронзовым (2007, 2010) призером мировых первенств, двукратной чемпионкой Европы (2011, 2013), серебряным призером турнира (2010), Коновалова - серебряным призером чемпионатов Европы (2012, 2014).

В ноябре 2015 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность антидопинговой лаборатории в Москве. 20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Эти условия были выполнены, но исследование базы данных и подозрительных проб продолжается.