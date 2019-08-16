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Летние олимпийские виды спорта

Бирлова и Уколова уступили в 1/8 финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Россиянки уступили представительницам Бразилии Тайане Лиме и Талите Антуньес

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова уступили в матче 1/8 финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россиянки уступили представительницам Бразилии Тайане Лиме и Талите Антуньес со счетом 13:21, 19:21. В четвертьфинале турнира бразильянки встретятся с победительницами встречи итальянок Марты Менегатти и Виктории Орси с немками Лаурой Людвиг и Маргаретой Козух, которая завершится позднее в пятницу.

Участники были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала.

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

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