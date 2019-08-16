Спортдиректор ФК "Тун" в матчах со "Спартаком" не почувствовал разницы в классе команд

В четверг "Тун" в Москве проиграл "Спартаку" со счетом 1:2 (первая игра - 2:3) и по сумме двух встреч завершил выступление в Лиге Европы. Российский клуб пробился в раунд плей-офф второго по значимости еврокубка, где сыграет с португальской "Брагой". Первая игра пройдет на 22 августа в Португалии, ответная - 29 августа в Москве.

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле. Об этом он сказал ТАСС.

"Больше всего мне запомнилось то, что окружало матч - атмосфера на стадионе и то, как "Спартак" принял нас; в таких моментах чувствовалась разница между двумя клубами, - сказал Гербер. - У "Спартака" больше бюджет, больше возможностей и сильных игроков. Это клуб с богатой историей, традициями и большим количеством титулов. Это впечатлило нас, но на поле я не почувствовал большой разницы".

Спортивный директор "Туна" отметил, что команде было непросто после того, как при счете 1:0 в ее пользу "Спартак" воспользовался ошибкой в обороне и сравнял счет. "Мы провели хороший матч, здорово начали игру, забив мяч, - заявил он. - Конечно, когда "Спартак" сравнивал счет, с нашей стороны это было подарком - нам не повезло, это было тяжело принять. В любом случае, мы бились до самого конца и пытались забить еще один гол, чтобы вернуть интригу, но даже этого было недостаточно".

"Конечно, потенциал "Спартака" выше, особенно с точки зрения индивидуальных качеств. Но как для команды, думаю, что для нас победа не было чем-то невозможным. Мы видели это в обеих встречах, но, к сожалению, пропустили слишком много. Соперник воспользовался своими шансами, в итоге это и сделало разницу", - резюмировал Гербер.