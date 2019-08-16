Васильев: биатлонисты сборной России больше не хотят брать на себя транспортные расходы

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты выразили недовольство контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР) отчасти потому, что в нем отсутствует пункт, исключающий повторение ситуаций, когда они были вынуждены сами платить за дорогу во время соревнований. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

На прошлой неделе исполнительный директор СБР Сергей Голиков провел встречу с мужской сборной страны, на которой трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"Я понимаю спортсменов, они не хотят повторения практики, когда им приходилось вкладывать свои деньги, чтобы закрывать вопросы логистики. Если эти обязательства на себя берет СБР, то они должны быть закрыты на сто процентов. У спортсменов простые вопросы, им просто хочется спокойно тренироваться в рабочей обстановке", - сказал Васильев.

Собеседник агентства рассказал, что в ноябре прошлого года нескольким биатлонистам сборной пришлось самим добираться до аэропорта Йоэнсуу в Финляндии после отборочного сбора в Контиолахти. "Никто тогда им трансфер не заказал, они сами вызывали такси, скинулись и приехали в аэропорт, и потом еще два часа стояли на морозе в ожидании его открытия", - рассказал Васильев.

"И таких случаев по сезону было полно. Во время этапов Кубка мира в США спортсмены также были вынуждены тратить на дорогу собственные деньги, которые после им компенсировали регионы. А траты доходили до 200 тысяч рублей", - рассказал он.