РПЛ изменила время начала матча "Крылья Советов" - "Спартак" по инициативе гостей

ТАСС, 16 августа. Российская премьер-лига (РПЛ) удовлетворила просьбу московского футбольного клуба "Спартак" об изменении времени начала матча седьмого тура чемпионата России против "Крыльев Советов", который состоится 25 августа, с 14:00 на 19:00 мск. Об сообщает пресс-служба самарского клуба.

"Спартак" обратился в РПЛ после победы над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и выхода в следующую стадию квалификации, где соперником красно-белых будет португальская "Брага". Первая встреча состоится 22 августа в Португалии, начало - 21:45 мск. Клуб отметил, что решение обратиться в премьер-лигу было сделано "в связи с малым количеством времени на восстановление".

"ФК "Спартак" как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб "Крылья Советов" обязан принять это решение лиги", - говорится в сообщении клуба.

После пяти туров "Спартак", набрав восемь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с тремя очками располагаются на 14-й строчке. В шестом туре москвичи дома встретятся с ЦСКА (19 августа, начало - 20:00 мск), а самарцы в Екатеринбурге сыграют с "Уралом" (17 августа, 14:00).