В Карачаево-Черкесии стартовал международный турнир по борьбе на поясах

ЧЕРКЕССК, 16 августа. /ТАСС/. Международный турнир по борьбе на поясах стартовал в Карачаево-Черкесии. Участники будут бороться в семи весовых категориях от 62 кг и более 100 кг, сообщил в пятницу глава региона Рашид Темрезов в своем аккаунтре Instagram.

"Сегодня в поселке Новый Карачай, в кузнице чемпионов, открыл Всероссийский турнир по борьбе на поясах, который в этом году носит статус международного. Соревнования проходили в семи весовых категориях от 62 кг до свыше 100. Одни спортсмены должны доказать, в очередной раз, свое мастерство, другие - побороться и показать спортивный характер и уровень подготовки, чтобы стать лидером в своей весовой категории", - написал Темрезов.

Он отметил, что участники будут бороться за звание мастера спорта. "Состязания сложные, в первую очередь, из-за сильного состава - участниками стали команды из регионов России, а также Казахстана и Киргизии, которые также славятся своими борцами. А во-вторых, спортсмены будут бороться за звание "Мастер спорта России по борьбе на поясах". Уверен, с такими титулованными борцами - чемпионами мира и России, как Расул Шидаков, Азамат Тоторкулов и Азамат Татаркулов, другими нашими перспективными борцами успех будет за нашей командой, желаю участникам успехов!" - добавил глава КЧР.