"Сочи" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом", забив первый гол в РПЛ

ТАСС, 16 августа. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в первом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Оренбурге на стадионе "Газовик".

Защитник сочинцев Никита Калугин забил мяч в свои ворота на 46-й минуте. На 67-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, забив первый гол "Сочи" в РПЛ. Для Полоза этот гол стал 30-м в чемпионатах России. Ранее он забил 23 мяча за "Ростов", один - за "Зенит" и пять - за "Рубин".

На 65-й минуте помощник главного тренера "Оренбурга" Платон Захарчук получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова желтую карточку, после чего спародировал жест судьи. Резервный арбитр встречи сообщил об этом Вилкову, и главный арбитр принял решение показать Захарчуку прямую красную карточку. Лучшим игроком встречи признан полузащитник "Оренбурга" Даниэль Мишкич.

Перед началом сезона-2019/20 стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура "Оренбург" - "Зенит" (0:2) на арене "Газовик". 9 августа РФС разрешил "Оренбургу" проводить домашние матчи на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно, встреча пятого тура с "Тамбовом" (2:2) 10 августа состоялась на "Газовике".

В турнирной таблице "Оренбург" остался на последнем, 16-м месте, имея в активе два очка после шести сыгранных встреч. "Сочи" занимает 15-е место, набрав три очка после шести туров.

В седьмом туре "Оренбург" 25 августа на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". "Сочи" днем позже на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".