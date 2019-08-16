"Сочи" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом", забив первый гол в РПЛ

ТАСС, 16 августа. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в первом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Защитник сочинцев Никита Калугин забил мяч в свои ворота на 46-й минуте. На 67-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, забив первый гол "Сочи" в РПЛ. Для Полоза этот гол стал 30-м в чемпионатах России. Ранее он забил 23 мяча за "Ростов", один - за "Зенит" и пять - за "Рубин".
На 65-й минуте помощник главного тренера "Оренбурга" Платон Захарчук получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова желтую карточку, после чего спародировал жест судьи. Резервный арбитр встречи сообщил об этом Вилкову, и главный арбитр принял решение показать Захарчуку прямую красную карточку. Лучшим игроком встречи признан полузащитник "Оренбурга" Даниэль Мишкич.
Перед началом сезона-2019/20 стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура "Оренбург" - "Зенит" (0:2) на арене "Газовик". 9 августа РФС разрешил "Оренбургу" проводить домашние матчи на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно, встреча пятого тура с "Тамбовом" (2:2) 10 августа состоялась на "Газовике".
В турнирной таблице "Оренбург" остался на последнем, 16-м месте, имея в активе два очка после шести сыгранных встреч. "Сочи" занимает 15-е место, набрав три очка после шести туров.
В седьмом туре "Оренбург" 25 августа на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". "Сочи" днем позже на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|4
|Краснодар
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|5
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|6
|Локомотив
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|7
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|9
|Урал
|5
|2
|1
|2
|8-10
|7
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|4-8
|6
|11
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|12
|Тамбов
|5
|1
|1
|3
|6-7
|4
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|6-8
|3
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2