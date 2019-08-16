Президент ФК "Оренбург" после матча с "Сочи" отметил прогресс в игре команды

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент "Оренбурга" Владимир Кияев считает, что футболисты команды улучшают качество игры от матча к матчу. Такое мнение он высказал ТАСС по телефону.

В пятницу "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в матче шестого тура чемпионата России.

"По-моему, немного не хватало остроты, несколько медленно развивались события. Опять же, в концовке не хватило везения в реализации моментов - несколько шансов не использовали. Прогресс в игре команды наблюдается, но у нас еще есть травмированные игроки, поэтому, возможно, немного не хватает остроты; все время на пределе игрокам находиться достаточно сложно", - отметил Кияев.

Также президент "Оренбурга" подчеркнул, что клуб будет стараться приобрести новых футболистов до закрытия трансферного окна. "В последние дни попробуем решить вопрос по усилению команды, нужны вратарь и опорный полузащитник. Плюс, в атакующей линии не хватает игрока. В принципе, рассматриваем игроков на эти позиции", - рассказал Кияев.

В турнирной таблице "Оренбург" занимает последнее, 16-е место, набрав два очка после шести туров. В следующем матче "Оренбург" 25 августа на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".