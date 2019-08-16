Российские баскетболисты проиграли испанцам в полуфинале ЧЕ для игроков не старше 16 лет

ТАСС, 16 августа. Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Испании в полуфинале чемпионата Европы среди игроков не старше 16 лет. Турнир проходит в итальянском Удине.

Встреча завершилась со счетом 81:53 в пользу испанцев, россияне сыграют в матче за третье место. В составе сборной России больше всего очков набрал Александр Колосов (16). Он же сделал наибольшее число подборов (7) и перехватов (2), больше всего результативных передач на счету Никиты Можаровского (3). В другом полуфинале встретятся сборные Италии и Франции, матч пройдет позднее в пятницу. Матч за третье место и финал состоятся в субботу.

На групповом этапе сборная России победила команды Италии и Германии, уступила хорватам и вышла в плей-офф со второго места в группе. В матче 1/8 россияне переиграли команду Северной Македонии, в четвертьфинале - команду Турции.

Чемпионат Европы проходит каждый год. Последний раз сборная России принимала участие в турнире в 2017 году и вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв в овертайме команде Латвии (81:83). Сборная России четырежды становилась серебряным призером турнира и дважды - бронзовым (последняя завоеванная медаль - серебряная в 2006 году).