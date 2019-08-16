"Бавария" и "Герта" сыграли вничью в первом матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 августа. Мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с берлинской "Гертой" со счетом 2:2 в стартовом матче чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.

Счет на 24-й минуте открыл нападающий хозяев Роберт Левандовский. Затем "Герта" забила в ворота "Баварии" два мяча за две минуты, отличились Ведад Ибишевич (36) и Марко Груич (38). Во втором тайме Левандоский сравнял счет, на 60-й минуте реализовав пенальти, назначенный за фол против него со стороны Груича.

В следующем туре "Бавария" 24 августа в гостях сыграет с "Шальке", "Герта" 25 августа примет "Вольфсбург".