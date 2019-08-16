Легкоатлетка Андреева выиграла золото на турнире в Швеции в беге на 400 метров с барьерами

ТАСС, 17 августа. Россиянка Валерия Андреева стала первой в беге на 400 метров с барьерами в рамках международного турнира по легкой атлетике в Швеции. Спортсменка преодолела дистанцию за 56,55 секунды.

Второе место заняла британка Лина Нильсен, финишировавшая с результатом 57,45 секунды. Третьей стала представительница ЮАР Венда Нел - 57,50 секунды. Лучшее время сезона Андреева показала на чемпионате России в Чебоксарах, преодолев дистанцию за 55,91 секунды.

Ранее на аналогичной дистанции у мужчин третье место занял россиянин Тимофей Чалый (50,13), показав свое лучшее время в сезоне. Также бронзовую награду в метании молота завоевала София Палкина. Результат россиянки - 68,12 метра.

Андреева является двукратной чемпионкой России в беге на 400 метров с барьерами. Еще две золотые награды национального первенства спортсменка завоевала в эстафетах 4x400 метров. В личном зачете на прошедшем в июле чемпионате России Андреева на своей коронной дистанции стала второй.