Клуб НБА "Сан-Антонио" выведет из обращения игровой номер Тони Паркера

ТАСС, 17 августа. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" выведет из обращения игровой номер бывшего разыгрывающего команды Тони Паркера. Церемония пройдет 11 ноября.

Паркер станет 10-м игроком в истории "Сан-Антонио", чей номер выведут из обращения, он присоединится к Брюсу Боуэну (12), Тиму Данкану (21), Шону Эллиотту (32), Джорджу Джервину (44), Ману Джинобили (20), Эйвери Джонсону (6), Джонни Муру (00), Дэвиду Робинсону (50) и Джеймсу Сайласу (13). Француз выступал за клуб под девятым номером. Он был выбран "Сан-Антонио" 28-м на драфте НБА в 2001 году. В лигу разыгрывающий приехал из французского клуба "Расинг Париж".

В НБА Паркер провел 18 сезонов, выступая за "Сан-Антонио" (17) и "Шарлотт" (1) и завершив карьеру в 2019 году. В составе первых он четырежды становился чемпионом НБА (2003, 2005, 2007, 2014). Шесть раз француз вызывался на Матч всех звезд (2006, 2007, 2009, 2012-2014). В 2007 году он был признан лучшим игроком финала плей-офф.

Паркер провел 1254 игры в НБА, в среднем набирая по 15,5 очка, делая 5,6 передачи и 2,7 подбора. Он является лучшим в истории "Сан-Антонио" по передачам (6829), вторым по количеству матчей (1198), четвертым по очкам (18943) и перехватам (1032). В плей-офф Паркер провел 226 встреч. Разыгрывающий является одним из четырех игроков в истории лиги, которые записали себе в актив минимум 4000 очков и 1000 передач в матчах плей-офф, также это удавалось Майклу Джордану, Коби Брайанту и Леброну Джеймсу.

В составе сборной Франции, за которую он выступал с 2001 года, Паркер становился чемпионом Европы в 2013 году. Также он дважды выигрывал бронзовые медали континентального первенства (2005, 2015) и один раз - серебряные (2011).