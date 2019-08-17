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Футбол в Италии

Футболист Джеко подписал новый контракт с "Ромой"

Соглашение рассчитано на три сезона
Эдин Джеко EPA-EFE/FABIO MUZZI
Описание
Эдин Джеко
© EPA-EFE/FABIO MUZZI

ТАСС, 17 августа. Боснийский нападающий Эдин Джеко подписал новое соглашение с итальянским футбольным клубом "Рома". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года. Остальные детали контракта не разглашаются.

"За последние несколько недель я понял, насколько сильно клуб хочет, чтобы я остался. "Рома" - мой дом. Я это осознал в очередной раз. Здесь есть все условия, чтобы добиваться побед, рад продолжить свою карьеру в команде", - сказал нападающий.

Джеко пополнил состав "Ромы" в 2016 году, перебравшись из английского "Манчестер Сити". Он провел 179 матчей за итальянскую команду, забив 87 мячей и отдав 38 голевых передач. В сезоне-2016/17 форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии (29 голов) и Лиги Европы (8).

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