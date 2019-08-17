Футболист "Ромы" Н'Зонзи будет играть в сезоне-2019/20 за "Галатасарай" на правах аренды

ТАСС, 17 августа. Французский полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Стивен Н'Зонзи в сезоне-2019/20 будет выступать на правах аренды за турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турецкой команды.

30-летний Н'Зонзи будет выступать за "Галатасарай" на протяжении одного сезона.

"Я очень рад быть здесь, не могу дождаться, чтобы выступить перед фанатами, надеюсь, что не подведу их. Это очень важный сезон для нас. Мы будем бороться как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов", - сказал Н'Зонзи.

Французский футболист перешел в "Рому" в 2018 году. В прошлом сезоне он принял участие в 39 матчах римлян во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также полузащитник выступал за французский "Амьен", английские "Блэкберн" и "Сток Сити", а также испанскую "Севилью", в составе которой стал победителем Лиги Европы.

В составе сборной Франции Н'Зонзи провел 14 встреч, в которых не отметился результативными действиями. Он является чемпионом мира 2018 года.