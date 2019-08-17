IAAF намерена изучить данные базы московской лаборатории по легкоатлетам до 23 сентября

ТАСС, 17 августа. Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) намерен завершить работу по перепроверке проб из московской лаборатории до заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое пройдет 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

16 августа в Осло прошла встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с представителями рабочей группы IAAF Руне Андерсоном и Джонатаном Тейлором. На встрече был обсужден вопрос о перепроверке проб. AIU планирует завершить перепроверку до совета IAAF 23 сентября, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА.

В ходе встречи Шляхтин предоставил отчет о работе, проделанной ВФЛА с момента последнего совета IAAF, заседание которого состоялось в начале июня. Глава ВФЛА рассказал о шагах, которые были предприняты в отношении продолжающейся тренерской деятельности дисквалифицированных тренеров и нарушений спортсменами антидопинговых правил в части запрещенного сотрудничества. Также Шляхтин сообщил, что ВФЛА, Министерство спорта РФ и Олимпийским комитет России проводят совместную работу с МВД по вопросам предупреждения незаконного распространения запрещенных веществ и организации проверок на предмет привлечения виновных к уголовной и административной ответственности.

Стороны также обсудили текущие расследования, которые ведет AIU в отношении российских легкоатлетов, а также работу ВФЛА по изменению антидопинговой культуры в российской легкой атлетике.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.