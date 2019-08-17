Карасев заменит Еськова в качестве главного арбитра матча РПЛ "Спартак" - ЦСКА

ТАСС, 17 августа. Арбитр Алексей Еськов получил травму и не сможет отработать матч шестого тура чемпионата России по футболу между московскими командами "Спартак" и ЦСКА, его заменит Сергей Карасев. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 19 августа на стадионе "Открытие-Арена", начало игры - 20:00 мск.

Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе, резервным арбитром назначен Евгений Турбин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Василий Казарцев и Алексей Матюнин. Инспектор матча - Геннадий Куличенков.

На матче между московскими клубами "Динамо" и "Локомотив" функции резервного арбитра вместо Карасева будет выполнять Сергей Иванов. Встреча пройдет 18 августа на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина", начало - 19:00.

После пяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 10 очков, "Спартак" идет седьмым с восемью очками в активе.