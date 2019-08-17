Футболист Кутателадзе подписал контракт со "Спартаком"

ТАСС, 17 августа. Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Данные соглашения с 18-летним футболистом не разглашаются.

Кутаталедзе играл за молодежные команды чешской "Спарты", французских "Лилля" и ПСЖ. На его счету четыре матча за национальную команду Грузии среди игроков не старше 17 лет, в которых он забил один гол.

Отмечается, что грузинский футболист примет участие в матче 6-го тура молодежного чемпионата России против ЦСКА, который пройдет позднее в субботу.