Самедов: "Динамо", несмотря на травму Шунина, способно обыграть "Локомотив" в матче РПЛ

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Динамо" в матче шестого тура чемпионата России против "Локомотива", несмотря на травму вратаря и капитана команды Антона Шунина, может одержать победу. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, в разные годы поигравший за обе команды.

Матч между "Динамо" и "Локомотивом" состоится 18 августа на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Начало встречи - 19:00 мск. Шунин пропустит эту встречу из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче пятого тура чемпионата России против "Зенита" (0:2).

"Шунин - капитан и основной вратарь, его потеря, конечно же, скажется на "Динамо". Любая потеря лидера - это всегда серьезно, - сказал Самедов. - Что касается новичков Максимилиана Филиппа и Луки Джорджевича (игроки в августе пополнили составы "Динамо" и "Локомотива" соответственно - прим. ТАСС), не знаю, стоит ли их ждать на поле. Все зависит от того, успели ли они адаптироваться и влиться в коллектив".

"Локомотив" - не безоговорочный, но фаворит, он сейчас помощнее выглядит, хотя "Динамо" тоже будет играть на победу, - отметил бывший полузащитник. - Команда начала сезон не очень хорошо, ей нужны очки. Состав у бело-голубых довольно неплохой, просто игрокам нужно время адаптироваться и привыкнуть. С каждой неделей они будут прибавлять, вот вот у них все должно пойти - почему бы этому не произойти именно в игре с "Локомотивом"?

"Динамо" после пяти туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков. "Локомотив", в активе которого 10 очков, располагается на четвертом месте.