Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов ММА

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов смешанных единоборств (ММА) в мире. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Хабиб входит в число самых тестируемых бойцов. У него никогда не было проблем, иначе мы бы об этом знали. Все пробы - чистые", - сказал Магомедов.

Нурмагомедов несколько дней назад сдал 37-ю допинг-пробу в рамках программы Американского антидопингового агентства (USADA) и UFC. Программа стартовала в июле 2015 года.

Возглавляет рейтинг самых тестируемых бойцов ирландец Конор Макгрегор, который сдавал тесты 49 раз (из них 11 в рамках боя с Флойдом Мэйуэзером). Далее идут чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье (45 проб), бразилец Рафаэль Дос Аньос (41), американка Холи Холм (39) и американец Стипе Миочич (38).

Нурмагомедов ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Всего на счету россиянина 27 побед и ни одного поражения.