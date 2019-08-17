Глава федерации скалолазания на "двойку" оценил выступление россиян на чемпионате мира

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены показали неудовлетворительный результат на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Японии. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков.

На чемпионате мира разыгрываются восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин - трудность, скорость и боулдеринг, а также в олимпийском виде - многоборье. В многоборье также будут разыграны 14 путевок на Олимпийские игры 2020 года - по семь лицензий среди мужчин и женщин. Российские скалолазы не смогли пробиться в многоборье, единственную медаль для сборной России завоевал Станислав Кокорин, ставший бронзовым призером соревнований на скорость.

"Ожидали гораздо лучшего выступления от команды, будем с тренерским штабом анализировать, что пошло не так. Это один из самых неудачных чемпионатов мира для нас с точки зрения результатов, но практически все вылетели из-за каких-то ошибок. Так произошло не только с нашими спортсменами, это довольно распространенная история, но будем анализировать, что не так именно с нашими результатами. По большому счету, всей команде за такое выступление можно поставить "два", - сказал Бычков.

"Стас Кокорин - герой и молодец. Он попал на чемпионат мира с большими боями, но тренерский штаб настоял, чтобы он доехал до турнира. Остальные показали плохой результат. Но это только первый отборочный турнир на Олимпиаду, надеемся, что в дальнейшем сможем эту ситуацию поправить", - добавил глава ФСР.

В турнире принимают участие около 250 спортсменов из 39 стран. Чемпионат мира завершится 21 августа. Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр в 2020 году.