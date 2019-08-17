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НХЛ

Овечкин пообещал Барбашеву отобрать у него Кубок Стэнли в новом сезоне НХЛ

Барбашев завоевал трофей в составе "Сент-Луиса" в прошлом сезоне
Иван Барбашев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Иван Барбашев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин пообещал форварду "Сент-Луиса" Ивану Барбашеву отобрать у него Кубок Стэнли в новом сезоне. Видеозапись обращения опубликована пресс-службой московского "Динамо", воспитанниками которого являются Овечкин и Барбашев.

Барбашев в субботу в Москве на домашней арене московского "Динамо" представил Кубок Стэнли, который его команда завоевала в прошлом сезоне. Обращение Овечкина было показано на видеокубе арены.

"Поздравляю тебя с победой в Кубке Стэнли, я знаю, как тяжело дойти до конца и достичь желаемой цели, а главное - исполнить свою мечту, - сказал Овечкин. - Очень горд, что второй год подряд Кубок Стэнли завоевывает воспитанник московского "Динамо". Но не советую тебе расслабляться, в следующем году я отберу у тебя кубок, уже готовлюсь".

В сезоне-2017/18 победу в Кубке Стэнли одержал "Вашингтон". Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф.

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