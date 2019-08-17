Российские скалолазы не смогли отобраться в многоборье на чемпионате мира

ТАСС, 17 августа. Российские скалолазы не сумели попасть в многоборье на проходящем в японском Хатиодзи чемпионате мира.

В многоборье, которое является олимпийским видом, прошли по 20 мужчин и женщин. Спортсмены выступали в трех классических видах программы: трудность, скорость и боулдеринг. По итогам трех видов определились спортсмены, которые сразятся за победу в многоборье. Также по итогам многоборья определятся обладатели семи путевок на Олимпийские игры среди мужчин и женщин.

На чемпионате мира россияне завоевали одну бронзовую медаль в соревнованиях на скорость среди мужчин. Призером турнира стал Станислав Кокорин.

Помимо чемпионата мира, еще 12 олимпийских путевок будут разыграны на континентальных чемпионатах (по одной), олимпийском квалификационном турнире (шесть), также обладатель еще одной квоты определится по итогам решения Международной федерации спортивного скалолазания. Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 апреля в Москве, отборочный турнир состоится с 28 ноября по 1 декабря во французской Тулузе.

На чемпионате мира разыгрываются восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин - трудность, скорость и боулдеринг, а также в олимпийском виде - многоборье.

В турнире принимают участие около 250 спортсменов из 39 стран. Чемпионат мира завершится 21 августа. В 2021 году мировое первенство по скалолазанию во пройдет в Москве. Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр в 2020 году.