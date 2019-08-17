РЖД не будут сокращать спонсорские отчисления в ФК "Локомотив"

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. ОАО "РЖД" не планирует сокращать спонсорские отчисления московскому футбольному клубу "Локомотив". Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель генерального директора РЖД и председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

В субботу в анонимных телеграм-каналах появилась информация о том, что следственная палата по финансовому контролю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешила РЖД вложить в "Локомотив" €52 млн. Отмечается, что эта сумма может быть увеличена до €56 млн, если клуб в дальнейшем будет играть в Лиге Чемпионов. В обоих случаях речь идет о суммах меньше, чем железнодорожники в последние годы получают от основного спонсора. Как сообщил ТАСС в июне Мещеряков, клуб ежегодно получает от РЖД порядка 5 млрд рублей, то есть чуть больше €69 млн.

"В рамках фэйр-плей контракты в Европе всегда оцениваются чуть ниже, - сказал Мещеряков. - Это говорит только о том, что у УЕФА в рамках фэйр-плей нет претензий. Ни о каком сокращении [спонсорских вливаний] речи не идет".

По словам генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, в получении клубом письма из УЕФА нет ничего необычного. "Так как я новый человек (Кикнадзе занял пост генерального директора "Локомотива" в начале 2019 года - прим. ТАСС), не могу однозначно сказать, что это ежегодная процедура. Но, как я понимаю, это обычное письмо, в котором УЕФА подтверждает, что не возражает против участия того или иного клуба в Лиге чемпионов. Ничего из ряда вон выходящего в этом письме нет - это рутина", - отметил он.

Проект финансового фэйр-плей был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года, новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами. Из-за нарушения этих правил из еврокубков было исключено в 2015 году московское "Динамо", а в октябре 2018-го УЕФА отстранил на один сезон казанский "Рубин".

"Локомотив" набрал десять очков в пяти турах Российской премьер-лиги и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от петербургского "Зенита" на три балла. В шестом туре железнодорожники на выезде сыграют с "Динамо", игра состоится 18 августа. Осенью железнодорожники, занявшие в прошлом розыгрыше чемпионата страны второе место, сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов.