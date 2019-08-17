Россиянка Симонова завоевала бронзу в плавании на 200 м комплексом на этапе Кубка мира

ТАСС, 17 августа. Россиянка Виталина Симонова стала третьей на дистанции 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира, который завершился в Сингапуре.

Россиянка показала результат 2 минуты 18,43 секунды. Победу одержала представительница Венгрии Катинка Хоссу (2.08,63), второй - ее соотечественница Жужанна Якабош (2.13,64).

Ранее в субботу Симонова заняла четвертое место на дистанции 800 м свободным стилем и пятое - на дистанции 50 м брассом.

26-летняя Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

На этапе Кубка мира в Сингапуре Россию представляли Симонова и Владимир Морозов. На двоих они завоевали четыре золотые и три бронзовые награды.

Следующий этап Кубка мира по плаванию пройдет в Будапеште с 4 по 6 октября.