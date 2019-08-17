Скалолаз Кокорин отметил, что ему обидно за результаты россиян на чемпионате мира

На чемпионате мира разыгрываются восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин - трудность, скорость и боулдеринг, а также в олимпийском виде - многоборье. В многоборье также будут разыграны 14 путевок на Олимпийские игры 2020 года - по семь лицензий среди мужчин и женщин. Российские скалолазы не смогли пробиться в многоборье, единственную медаль для сборной России завоевал Кокорин, ставший бронзовым призером соревнований на скорость.

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по скалолазанию Станислав Кокорин чувствует обиду за результат российской команды на мировом первенстве в Японии. Об этом спортсмен в субботу рассказал ТАСС.

"Ощущения неоднозначные, с одной стороны, здорово быть на пьедестале, пятая медаль в карьере. Она вдвойне приятна после того, как сложно складывался этот сезон и как сложно отбирался в сборную на чемпионат мира. Рад, что российский флаг побывал на пьедестале в Токио. С другой стороны, очень обидно за команду, многие наши парни и девчонки претендовали на награды", - сказал спортсмен.

"Владислав Деулин, Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков, Сергей Рукин приехали на чемпионат в хорошей форме, имея медали нынешнего сезона в активе. Такой сильной сборной давно не было, но сегодня не смогли побороться из-за ошибок. У девчонок тоже все могло сложиться иначе. Мария Красавина сегодня очень быстро бежала, но в итоге без медали", - добавил Кокорин.

29-летний Кокорин является самым титулованным российским скалолазом, на его счету две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира. Также россиянин становился трехкратным обладателем Кубка мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

В турнире принимают участие около 250 спортсменов из 39 стран. Чемпионат мира завершится 21 августа. В 2021 году мировое первенство по скалолазанию во пройдет в Москве. Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр в 2020 году.