{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Международная ассоциация бокса сняла обвинения с Кремлева

Также обвинения сняты с украинца Владимира Продивуса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) сняла обвинения с генерального секретаря Федерации бокса России и члена исполкома AIBA Умара Кремлева. Об этом Кремлев сообщил ТАСС.

В конце июня портал Inside the Games сообщил, что AIBA открыла дело в отношении Кремлева в связи с нарушением кодекса этики организации.

"Мне пришло письмо, что все обвинения с меня сняты", - сказал Кремлев.

Также AIBA сняла обвинения с представителя Украины Владимира Продивуса.

В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил признание AIBA. Олимпийский турнир на Играх в Токио проведет специальная комиссия МОК.

Теги
Бокс
Готов к труду и обороне
Обучение судей финального фестиваля ГТО среди учащихся прошло в "Артеке"
Финальный этап фестиваля ГТО пройдет в детском центре "Артек" в Крыму с 17 октября по 7 ноября
Читать полностью