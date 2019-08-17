Исполком AIBA выберет исполняющего обязанности президента организации 31 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) выберет временно исполняющего обязанности президента организации 31 августа в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщил член исполкома AIBA Умар Кремлев.

В начале августа марокканец Мохаммед Мустасан подал в отставку с поста исполняющего обязанности президента AIBA, он занимал эту должность с 23 марта. Ранее пост главы AIBA покинул Гафур Рахимов из Узбекистана.

"Исполком пройдет 31 августа. Пока нет кандидатов на пост исполняющего обязанности", - сказал Кремлев.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.