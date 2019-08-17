Новичок ФК "Спартак" Кутателадзе заявил, что хочет стать частью истории клуба

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Новичок футбольного клуба "Спартак" нападающий Николоз Кутателадзе связывает свое будущее с красно-белыми и рассчитывает стать частью истории команды. Об этом 18-летний игрок рассказал ТАСС.

Кутателадзе перешел в "Спартак" в субботу и успел принять участие в матче молодежного первенства России против сверстников из ЦСКА, красно-белые в меньшинстве одержали победу со счетом 2:1. Ранее нападающий выступал за юношеские команды французских "Лилля" и ПСЖ. В конце 2018 года он на правах свободного агента перешел в махачкалинский "Анжи", но уже в январе 2019-го покинул команду. В московский клуб он также перебрался на правах свободного агента.

"Когда у меня была реабилитация от травмы, Томас Цорн (генеральный директор московского клуба - прим. ТАСС) связался со мной, сказал, что хочет меня пригласить в "Спартак", - сказал Кутателадзе. - Я согласился практически сразу. Я связываю свое будущее со "Спартаком", хочу играть в основе и стать частью истории команды".

"Видел Неймара все время, - отметил бывший игрок ПСЖ. - Он вообще не высокомерный, общительный парень, не было видно, что это звезда мирового уровня".

"Спартак" в молодежном первенстве после шести матчей занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Отставание от занимающего первое место "Локомотива" составляет шесть очков.