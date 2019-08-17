FIVB открыла дело на тренера женской сборной России Бузато за скандальный жест

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато за скандальный жест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

"FIVB открыла дисциплинарное дело в отношении Серджио Бузато", - сказал собеседник агентства.

В начале августа FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на жест Бузато, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. После матча с командой Южной Кореи, состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Позднее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила о том, что принесет извинения за поведение специалиста.