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Летние олимпийские виды спорта

FIVB открыла дело на тренера женской сборной России Бузато за скандальный жест

Всероссийская федерация волейбола заявляла, что принесет извинения за поведение специалиста
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© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато за скандальный жест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

"FIVB открыла дисциплинарное дело в отношении Серджио Бузато", - сказал собеседник агентства.

В начале августа FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на жест Бузато, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. После матча с командой Южной Кореи, состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Позднее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила о том, что принесет извинения за поведение специалиста.

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Летние олимпийские виды спорта
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