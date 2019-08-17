Гендиректор "Крыльев Советов": Соболева пригласят в сборную, если он будет прогрессировать

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев заслужит вызов в сборную России, если не снизит требования к себе и продолжит прогрессировать. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

В субботу "Крылья Советов" на выезде в матче шестого тура чемпионата России обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1. Автором победного гола стал 22-летний Соболев, для которого этот мяч стал пятым в сезоне-2019/20. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.

"Парень прогрессирует, взрослеет, - сказал Шашков. - Полтора года назад, когда мы его брали, он еще был мальчиком. У него хорошее отношение к себе и тренировочному процессу. Если он не снизит к себе требования и будет прогрессировать, тренер сборной обратит на него внимание"

"Это был тяжелый первый тайм, вязкая игра - довлеет недобор очков, ответственность за результат, - признал гендиректор самарцев. - Забили гол, во втором тайме стало легче. Тренер, видимо, что-то сказал в раздевалке, команда перестроилась и добыла очень важную и нужную победу".

На 67-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Урала" Роман Емельянов. "Удаление было по делу. Какие могут быть вопросы? Оно, конечно, тоже сказалось", - отметил Шашков.

После шести матчей "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. В седьмом туре самарцы дома сыграют со "Спартаком" 25 августа.