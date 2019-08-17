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Решение о наказании тренера российских волейболисток Бузато будет принято 20 августа

Старший тренер женской сборной России может быть дисквалифицирован на несколько матчей
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Решение о наказании старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато будет принято на заседании дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола (FIVB), которое состоится 20 августа. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Ранее в субботу стало известно, что FIVB открыла дисциплинарное дело в отношении Бузато за жест после матча с командой Южной Кореи.

"Дело открыто, 20 августа будет заседание дисциплинарной комиссии, на котором будет принято решение. Скорее всего, ему грозит дисциплинарное наказание, обычно в таких случаях применяется дисквалификация в виде отстранения от игр, - сказал Яременко. - Всероссийская федерация волейбола дополнительно наказывать тренера не будет, мы направили в FIVB [Международную федерацию волейбола] предложение дисквалифицировать Бузато на две игры сборной. Окончательное решение за международной федерацией".

В начале августа FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на жест Бузато, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. После матча с командой Южной Кореи (3-2), состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

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