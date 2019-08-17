Хоккеисты ЦСКА выиграли юношеский Кубок Александра Овечкина

ТАСС, 17 августа. Московский ЦСКА стал победителем турнира Кубок Александра Овечкина, проводившегося среди хоккеистов 2007 года рождения. Соревнования прошли в подмосковном Красногорске.

В финале ЦСКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 7:0. В матче за бронзовые награды турнира воскресенский "Химик" оказался сильнее петербургского СКА (3:2).

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, который является учредителем турнира, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, а также олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Валерий Каменский.

"Конечно, по сравнению с прошлым годом турнир расширился, стало больше команд. В следующем году мы планируем сделать его международным, если получится, это позволит ребятам набирать больше опыта. В моем детстве были похожие турниры - Кубок Третьяка, например. Нужно, чтобы подобных турниров становилось больше, чтобы уровень мастерства у молодежи рос", - сказал Овечкин.

Кубок Александра Овечкина прошел во второй раз, участие в турнире приняли 12 команд (игроки 2007 года рождения) из восьми регионов страны. Соревнования проходили в два этапа - групповая стадия и плей-офф, всего в рамках турнира состоялись 36 игр, каждая из команд сыграла по шесть матчей. В 2018 году обладателем первого Кубка Александра Овечкина стал "Химик".