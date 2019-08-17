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Хоккеисты ЦСКА выиграли юношеский Кубок Александра Овечкина

Турнир среди игроков 2007 года рождения прошел во второй раз

ТАСС, 17 августа. Московский ЦСКА стал победителем турнира Кубок Александра Овечкина, проводившегося среди хоккеистов 2007 года рождения. Соревнования прошли в подмосковном Красногорске.

В финале ЦСКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 7:0. В матче за бронзовые награды турнира воскресенский "Химик" оказался сильнее петербургского СКА (3:2).

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, который является учредителем турнира, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, а также олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Валерий Каменский.

"Конечно, по сравнению с прошлым годом турнир расширился, стало больше команд. В следующем году мы планируем сделать его международным, если получится, это позволит ребятам набирать больше опыта. В моем детстве были похожие турниры - Кубок Третьяка, например. Нужно, чтобы подобных турниров становилось больше, чтобы уровень мастерства у молодежи рос", - сказал Овечкин.

Кубок Александра Овечкина прошел во второй раз, участие в турнире приняли 12 команд (игроки 2007 года рождения) из восьми регионов страны. Соревнования проходили в два этапа - групповая стадия и плей-офф, всего в рамках турнира состоялись 36 игр, каждая из команд сыграла по шесть матчей. В 2018 году обладателем первого Кубка Александра Овечкина стал "Химик".

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