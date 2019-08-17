К строительству первого в Калмыкии катка приступят осенью 2019 года

ТАСС, 17 августа. Власти Калмыкии планируют осенью 2019 года начать по проекту государственно-частного партнерства строительство первого в республике катка. Об этом в субботу сообщил журналистам врио главы Калмыкии Бату Хасиков после встречи со спортивной общественностью, в которой также принял участие министр спорта РФ Павел Колобков.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии планируют построить первый круглогодичный ледовый дворец стоимостью от 250 до 380 млн рублей, но точные сроки не назывались. К властям республики поступали коллективные и индивидуальные обращения от населения по поводу необходимости создания ледовой площадки. Кроме того, в регионе есть свои любительские хоккейные команды, которые ждут открытия ледового дворца.

"Все внимание сейчас хотим сосредоточить на завершении проекта, который связан с государственно-частным партнерством. Хотим построить первый в истории крытый каток в Калмыкии. Это был запрос именно от жителей Калмыкии, они давно его ждут. Планируем в ближайшее время, то есть этой осенью, выйти на стройку", - сказал Хасиков.

В ходе встречи со спортивной общественностью поднимались вопросы поддержки спорта, строительства стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Колобков и Хасиков пообещали рассмотреть все вопросы и максимально поддержать предложенные проекты. Кроме того, министр спорта осмотрел в республике действующие и строящиеся спортивные объекты. Колобков обратил внимание, что "республике в первую очередь будет оказана поддержка по созданию спортивных объектов, открытых сооружений, объектов массового спорта", также будут поддержаны организации, развивающие базовые виды спорта, и проекты, связанные с подготовкой кадров.

"Калмыкия очень спортивная. Но, безусловно, в республике необходимы объекты как для массового спорта, так и для спорта высших достижениях. У нас впереди большая программа, наш федеральный проект, который направлен на увеличение числа занимающихся спортом до 50%. Мы начали реализацию проекта, заключено соглашение с регионом. Со стороны Министерства спорта РФ будет оказана вся необходимая поддержка для реализации федерального проекта и для развития спорта высших достижений", - сказал Колобков в ходе встречи с Хасиковым.

Также министр спорта порекомендовал властям Калмыкии направить в Министерство спорта необходимые документы для признания национальной калмыцкой борьбы видом спорта, что необходимо для увеличения поддержки этого направления.