"Севастополь" выиграл у "Океана" в стартовом матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. "Севастополь" победил на своем поле "Океан" из Керчи со счетом 3:1 в первом туре чемпионата Крыма по футболу, который стартовал в субботу.

Мячи у хозяев поля забили Владислав Цой (17-я минута), Алексей Яблонский (68) и Игорь Рогованов (84), у гостей гол на счету Олега Плиева (62).

В еще одном матче тура "Кызылташ" на своем поле также со счетом 3:1 выиграл у команды "Фаворит-ВД Кафа" из Феодосии.

Тур завершится в воскресенье. "ТСК-Таврия" примет в Симферополе "Инкомспорт" из Ялты, а "Евпатория" встретится дома с "Крымтеплицей".

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".