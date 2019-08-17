"Кристалл" досрочно выиграл регулярный чемпионат России по пляжному футболу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Петербургский "Кристалл" досрочно стал победителем регулярного чемпионата России по пляжному футболу. Матчи третьего этапа проходят в Саратове.

В матче 13-го тура первенства страны "Кристалл" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 5:2. В составе "Кристалла" голы забили Юрий Крашенинников (2-я минута), Владислав Жариков (7), Артур Папоротный (17), Датинья (18), Игорь Бриштель (31). У самарского клуба отличились Нелито да Силва (9) и Лукао (33).

"Кристалл" лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 35 очков после 13 встреч. За один тур до окончания первенства петербургский клуб опережает идущий вторым московский "Спартак" на шесть очков.

Также определились все участники Суперфинала. Ими стали "Кристалл" (35 очков), "Спартак" (29), московский "Локомотив" (24), "Крылья Советов" (24), саратовская "Дельта" (21) и "Сити" из Ленинградской области (15). Матчи заключительного, 14-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье. Суперфинал пройдет с 28 августа по 1 сентября в Самаре.

"Кристалл" является рекордсменом по количеству побед в чемпионате России, петербургская команда побеждала четыре раза. Также клуб из Петербурга трижды становился серебряным призером турнира.

Чемпионат России по пляжному футболу проводится в 15-й раз. В турнире принимают участие восемь команд. 14 туров разбиты на 3 этапа, шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата выходят в Суперфинал, в котором команды сыграют друг с другом по круговой системе, а затем четыре сильнейших выйдут в плей-офф. Полуфинальные матчи и финал состоят из серии до двух побед, матч за третье место предполагает один матч.