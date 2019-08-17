Эксперт: арбитр Матюнин ошибочно удалил футболиста "Ахмата" Уциева в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Ахматом" Алексей Матюнин ошибочно удалил защитника и капитана грозненского клуба Ризвана Уциева. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Игра проходит в Санкт-Петербурге, в данный момент идет второй тайм, счет - 0:0. На седьмой минуте встречи игрок хозяев Александр Ерохин выбегал один на один с вратарем "Ахмата" Виталием Гудиевым и упал перед штрафной площадью, позади него бежал Уциев. Матюнин показал защитнику прямую красную карточку.

"Матюнин доказал, что он недостаточно квалифицированный арбитр для матчей РПЛ. Ерохин сам себе сзади ударил по ногам, проявив, таким образом, наглую провокацию в сторону арбитра, Уциев никого не касался. Ерохин должен был получить желтую карточку за симуляцию", - сказал Бартфельд.

В следующем туре "Зенит" 24 августа сыграет в гостях против "Уфы", днем позже "Ахмат" проведет гостевую встречу против ЦСКА.