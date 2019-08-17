{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российский стрелок Алипов завоевал лицензию на Олимпийские игры 2020 года

Спортсмен победил на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Лахти
Алексей Алипов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Алексей Алипов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Олимпийский чемпион Алексей Алипов победил на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" и завоевал для сборной России лицензию на Игры-2020 в Токио. Этап Кубка мира проходит в финском Лахти.

В финале 44-летний Алипов победил португальца Жоао Азеведо в перестрелке - 2:1. Бронзу завоевал итальянец Мауро де Филиппис.

Алипов является олимпийским чемпионом 2004 года и бронзовым призером Игр-2008 в трапе.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
"Зенит" в большинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 0:0
Читать полностью