Российский стрелок Алипов завоевал лицензию на Олимпийские игры 2020 года

ТАСС, 17 августа. Олимпийский чемпион Алексей Алипов победил на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" и завоевал для сборной России лицензию на Игры-2020 в Токио. Этап Кубка мира проходит в финском Лахти.

В финале 44-летний Алипов победил португальца Жоао Азеведо в перестрелке - 2:1. Бронзу завоевал итальянец Мауро де Филиппис.

Алипов является олимпийским чемпионом 2004 года и бронзовым призером Игр-2008 в трапе.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.