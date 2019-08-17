Российские регбисты проиграли сборной Италии в товарищеском матче

ТАСС, 17 августа. Сборная России по регби проиграла команде Италии в товарищеском матче, который прошел в итальянском городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

Встреча завершилась со счетом 85:15 в пользу итальянцев. Ранее команда России в ходе подготовки к Кубку мира победила сборную клубов российской премьер-лиги - 40:0.

Сборная Италии участвовала во всех Кубках мира, но ни разу не выходила из группы. С 2000 года она выступает в Кубке шести наций, где наилучшего результата достигла в 2007 году, когда заняла четвертое место, обыграв сборные Шотландии (37:17) и Уэльса (23:20).

19 июля Федерация регби России (ФРР) объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены встречи послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.