Гендиректор "Зенита" Медведев призвал к скорейшему введению VAR во всех матчах РПЛ

В субботу "Зенит" на домашнем поле со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр встречи Алексей Матюнин на седьмой минуте удалил капитана гостей Ризвана Уциева. Во втором тайме он не засчитал гол аргентинского нападающего "Зенита" Эмилиано Ригони, а на 65-й минуте не назначил пенальти за фол на аргентинце. В шестом туре VAR будет использоваться на матчах "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив".

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Систему видеоассистента рефери (VAR) необходимо в скорейшем времени ввести во всех матчах чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал в субботу по телефону генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

"Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее", - сказал Медведев.

Гендиректор Медведев отметил, что клуб, скорее попросит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) разобрать случившееся. "Потому что то, что видим мы, увидят и они. Хоть результаты матчей не пересматриваются", - добавил собеседник агентства.

"Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи "Зенита" с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается", - резюмировал гендиректор "Зенита".

После шести туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре петербургский клуб 24 августа на выезде сыграет с "Уфой".