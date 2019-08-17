Дзюба назвал безобразием работу арбитра в матче чемпионата России "Зенит" - "Ахмат"

ТАСС, 18 августа. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба считает, что главный арбитр встречи чемпионата России по футболу с "Ахматом" Алексей Матюнин продемонстрировал безобразную работу. Такое мнение Дзюба высказал в эфире "Матч ТВ" после игры.

В субботу "Зенит" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0 в шестом туре Российской премьер-лиги. Матюнин на седьмой минуте матча удалил с поля капитана гостей Ризвана Уциева, а позднее отменил гол аргентинского нападающего петербургского клуба Эмилиано Ригони и не назначил пенальти за фол на аргентинце на 65-й минуте. В шестом туре система видеоассистента рефери (VAR) будет использована в двух матчах - "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив".

"Не смогли взломать оборону "Ахмата", мне кажется, минут 30 не доиграли, начали валяться [футболисты "Ахмата"]. Считаю, что "главная звезда" сегодня - судья, просто безобразие, Матюнин стал главным героем матча, что это вообще было? Удалил игрока, чего-то испугался, начал свистеть все в другую сторону, все фолы, они лежат на газоне, а мы забили чистый гол. На одном матче у нас есть VAR, на другом - нет VAR", - сказал Дзюба.

В следующем туре "Зенит" 24 августа сыграет в гостях с "Уфой". "Ахмат" днем позднее на выезде встретится с московским ЦСКА.